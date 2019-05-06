Международные резервы Украины в апреле сократились до 20,5 млрд долларов

КИЕВ. 6 мая. УНН. Международные резервы Украины составляли 20 524, 6 млн долл. (в эквиваленте) по состоянию на 1 мая 2019 года, по предварительным данным. В апреле, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 0,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.