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Международные резервы Украины в апреле сократились до 20,5 млрд долларов

Международные резервы Украины в апреле сократились до 20,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8806 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Международные резервы Украины составляли 20 524, 6 млн долл. (в эквиваленте) по состоянию на 1 мая 2019 года, по предварительным данным. В апреле, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 0,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как сообщили в НБУ, в общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, выполнение обязательств Украины по государственному долгу. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено 881,7 млн долл. (в эквиваленте).

В частности, 710,3 млн долл. - на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в иностранной валюте, 78,0 млн долл. - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные - на обслуживание и погашение долга перед международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416, 6 млн долл. и 2,6 млн евро;

во-вторых, благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 299,9 млн долл.

В апреле предложение валюты была выше спрос прежде всего благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также вложением нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 321,5 млн долл. (из них 181,5 млн долл. - в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами. В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал всего 21,6 млн долл. в формате интервенции по единому курсу;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 54,0 млн долл. (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы в ближайшие годы будут на уровне 21-22 млрд долларов.

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