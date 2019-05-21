Минфин с начала года заимствовал на внутреннем рынке 147 млрд грн

В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.

С начала года портфель нерезидентов в ОВГЗ вырос более чем в 6 раз и на сегодня составляет около 39,7 млрд грн.

Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд гривен) и на сегодня составляет 9 млрд грн.

Так же в министерстве сообщили, что из общей суммы заимствований на внутреннем рынке 37,2 млрд грн и 502 млн долл. США вовлечено в инструменты, срок обращения которых дольше одного года.

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