Українці наростили кредити у держбанках на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Українці у січні-березні цього року наростили обсяги кредитів у державних банках на 2,4 млрд грн, або на 5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"У І кварталі продовжилась тенденція зростання обсягу кредитів фізичних осіб, який збільшився на 2,4 млрд грн, або на 5%. При цьому обсяг кредитів юридичних осіб скоротився на 7,1 млрд грн, або на 4%", - вказали у Мінфіні.
Спостерігалось зростання і коштів клієнтів.
"Так, кошти фізичних осіб за звітний період зросли на 3,4 млрд грн (1%), кошти суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ на 2,4 млрд грн (1%)", - додали у відомстві.
За підсумками І кварталу поточного року банки державного сектору були прибутковими, вказали у Мінфіні.
"Сумарно їх чистий прибуток після оподаткування становив 8,1 млрд грн. Прибуток усього банківського сектору сягнув 12,9 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.
Нагадаємо, уряд обновив наглядові ради ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку.