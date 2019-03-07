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Украинцы массово бронируют зарубежные туры на майские праздники

Киев  •  УНН

 • 25474 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы уже активно бронируют зарубежные туры по всем популярными направлениями на майские праздники. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.

"Спрос увеличивается, поскольку есть стабильность национальной валюты, поэтому увеличение по всем направлениям будет однозначно. Уже чартеры по многим направлениям достаточно активно забронированы", - отметил эксперт.

По его словам, активно бронируют туры в Турцию, Египет, Кипр, ОАЭ.

При этом он добавил, что увеличению спроса на бронирование туров способствует решение правительства о выходных на майские праздники, которые в этом году продлятся 5 дней подряд.

В то же время, по его мнению, не менее востребованными среди граждан страны будут и популярные украинские туристические направления - Одесса, Львов, курорты Карпатского региона. Но при планировании поездок внутри страны украинцы могут столкнуться с проблемой дефицита билетов на поезда.

"Украинскик курорты традиционно будут востребованы, здесь вопрос только в перевозке "Укрзализныцей". А так, в принципе, будет где-то на уровне прошлого года", - добавил эксперт.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран по посещаемости Турции. В июне Турцию посетили 241095 украинцев, прирост количества туристов составил 12,66%.

В 2018 году отдых на Новый год в популярном среди украинских Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне 2017 года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.

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