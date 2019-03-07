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Українці масово бронюють закордонні тури на травневі свята

Українці масово бронюють закордонні тури на травневі свята

Київ • УНН

 • 25495 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Українці вже активно бронюють закордонні тури за всіма популярними напрямами на травневі свята. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.

"Попит збільшується, оскільки є стабільність національної валюти, тому збільшення по всіх напрямках буде однозначно. Уже чартери за багатьма напрямками досить активно заброньовані", - зазначив експерт.

За його словами, найактивніше бронюють тури до Туреччини, Єгипту, Кіпру, Об'єднаних Арабських Еміратів.

При цьому він додав, що збільшенню попиту на бронювання турів сприяє рішення уряду про вихідні на травневі свята, які цього року триватимуть 5 днів поспіль.

У той же час, на його думку, не менш затребуваними серед громадян країни будуть і популярні українські туристичні напрямки – Одеса, Львів, курорти Карпатського регіону. Але при плануванні поїздок всередині країни українці можуть зіштовхнутись із проблемою дефіциту квитків на потяги.

"Українські курорти традиційно будуть затребувані, тут питання тільки в перевезенні "Укрзалізницею". А так, в принципі, буде десь на рівні минулого року", - додав експерт.

Нагадаємо, Україна увійшла до п'ятірки країн за відвідуваністю Туреччини. У червні Туреччину відвідали 241 095 українців, приріст кількості туристів склав 12,66%.

У 2018 році відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні 2017 року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими.

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