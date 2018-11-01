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Украинцы покупают все больше квартир - Минюст

Киев  •  УНН

 • 7920 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине растут продажи квартир. Об этом сообщает Министерство юстиции, опираясь на данные по количеству сделок с недвижимым имуществом в третьем квартале 2018 года, передает УНН.

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 договоров с недвижимостью, а частные - 166 099. То есть всего 180 172 сделки с недвижимостью, большинство из которых составляют договоры купли-продажи квартир. Это на 10,01% больше, чем за аналогичный период прошлого года (163 880 сделок).

Застройщики также подтверждают рост продаж. По данным застройщиков, продажи жилья на первичном рынке выросли на 25% по итогам третьего квартала 2018 года. Первичный рынок жилья пользуется большей популярностью, чем вторичный. Способствует этому более высокое качество и комфортность жилья в новостройках, а также представление застройщиками финансовых инструментов, делающих возможным покупку жилья в рассрочку или же в кредит.

Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвестору рассрочку, ипотеку, а также скидках при условии стопроцентной оплаты. При приобретении квартиры в рассрочку, как пояснили в "Киевгорстрое", инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.

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