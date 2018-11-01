Українці купують усе більше квартир - Мін'юст

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14 172 договорів з нерухомістю, а приватні - 166 099. Тобто всього 180 172 угоди з нерухомістю, більшість з яких становлять договори купівлі-продажу квартир. Це на 10,01% більше, ніж за аналогічний період минулого року (163 880 угод).

Забудовники також підтверджують зростання продажів. За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку виросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року. Первинний ринок житла користується більшою популярністю, ніж вторинний. Сприяє цьому більш високу якість і комфортність житла в новобудовах, а також подання забудовниками фінансових інструментів, які роблять можливим покупку житла в розстрочку або ж в кредит.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвестору розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати. При придбанні квартири в розстрочку, як пояснили в "Київміськбуді", інвестору потрібно оплатити тільки перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути і індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.