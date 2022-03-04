Украинцы будут сыты: Косюк и его 26-тысячная команда обеспечат страну курятиной

Детали

"С первого дня войны с РФ я в кругу семьи, которая объединяет 26 тыс. сотрудников. Я в цехах, которые продолжают работать, чтобы накормить каждого украинца! Чтобы каждый украинец был уверен — еда будет! В Украине есть хлеб, а мы сделаем все, чтобы было к хлебу. Знаю, что каждый наш сотрудник сделает все, чтобы уберечь Украину от голода", — подчеркнул он.

Украинцы будут сытыми и одержат победу над врагом.

"Верим в Украину и нашу победу", — подчеркнул Косюк.