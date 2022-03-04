Українці будуть ситі: Косюк і його 26-тисячна команда забезпечать країну курятиною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка обіцяє забезпечити українців курятиною. Сам бізнесмен також знаходиться у виробничих цехах, повідомляє УНН.
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"З першого дня війни з РФ я у колі родини, яка об’єднує 26 тис. співробітників. Я у цехах, які продовжують працювати, щоб нагодувати кожного українця! Щоб кожен українець був впевнений — їжа буде! В Україні є хліб, а ми зробимо все, щоб було до хліба. Знаю, що кожен наш співробітник зробить все, щоб уберегти Україну від голоду", — наголосив він.
Українці будуть ситими і переможуть ворога.
"Віримо в Україну і нашу перемогу", — наголосив Косюк.