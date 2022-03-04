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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3927 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українці будуть ситі: Косюк і його 26-тисячна команда забезпечать країну курятиною

Українці будуть ситі: Косюк і його 26-тисячна команда забезпечать країну курятиною

Київ • УНН

 • 179669 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка обіцяє забезпечити українців курятиною. Сам бізнесмен також знаходиться у виробничих цехах, повідомляє УНН.

Деталі

"З першого дня війни з РФ я у колі родини, яка об’єднує 26 тис. співробітників. Я у цехах, які продовжують працювати, щоб нагодувати кожного українця! Щоб кожен українець був впевнений — їжа буде! В Україні є хліб, а ми зробимо все, щоб було до хліба. Знаю, що кожен наш співробітник зробить все, щоб уберегти Україну від голоду", — наголосив він.

Українці будуть ситими і переможуть ворога.

"Віримо в Україну і нашу перемогу", — наголосив Косюк.

Українські Національні Новини

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