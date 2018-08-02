Украинцы активно устанавливают солнечные панели на свои дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во II квартале украинцы установили вдвое больше солнечных панелей на свои дома, передает УНН со ссылкой на сообщение Госэнергоэффективности.
“Использование солнечных панелей стремительно набирает популярность среди населения. Во II квартале этого года еще 1107 семей перешли на электроэнергию из энергии солнца, что вдвое больше, чем в I квартале этого года”, — сказано в сообщении.
Как отмечается, всего, уже 4660 частных домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью почти 90 МВт по состоянию на конец I полугодия 2018 года. Инвестиции составили около 88 млн евро.
Лидерами по количеству установленных частных СЭС есть такие области, как Киевская, Днепропетровская и Тернопольская.
“Высокий спрос домохозяйств на солнечные панели стимулирует бизнес к установлению отечественных производственных мощностей в этой сфере. В марте этого года в Энергодаре (Запорожская область) заработал украинский завод, производящий солнечные панели для населения и бизнеса”, — обратили внимание в Госэнергоэффективности.
В Агентстве напомнили, в июне 2015 года “зеленый” тариф для частных СЭС мощностью до 30 кВт был привязаны к курсу евро.
Напомним, за первые три месяца 2018 года количество частных домохозяйств, которые установили солнечные панели, выросло на 550 единиц.