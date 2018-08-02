Українці активно встановлюють сонячні панелі на свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У II кварталі українці встановили удвічі більше сонячних панелей на свої будинки, передає УНН з посиланням на повідомлення Держенергоефективності.
“Використання сонячних панелей стрімко набирає популярності серед населення. У II кварталі цього року ще 1107 родин перейшли на електроенергію з енергії сонця, що вдвічі більше, ніж у I кварталі цього року”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, загалом, вже 4 660 приватних домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 90 МВт станом на кінець I півріччя 2018 року. Інвестиції склали близько 88 млн євро.
Лідерами за кількістю встановлених приватних СЕС є такі області, як Київська, Дніпропетровська та Тернопільська.
“Високий попит домогосподарств на сонячні панелі стимулює бізнес до встановлення вітчизняних виробничих потужностей у цій сфері. У березні цього року у Енергодарі (Запорізька область) запрацював український завод, що виробляє сонячні панелі для населення та бізнесу”, — звернули увагу у Держенергоефективності.
У Агентстві нагадали, у червні 2015 року “зелений” тариф для приватних СЕС потужністю до 30 кВт було прив’язано до курсу євро.
Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року кількість приватних домогосподарств, що встановили сонячні панелі, виросла на 550 одиниць.