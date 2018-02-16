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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70687 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86359 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89067 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109521 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101057 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104829 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111795 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117118 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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National Post: украинскую армию хотят перевооружить винтовками Colt Canada

National Post: украинскую армию хотят перевооружить винтовками Colt Canada

Киев  •  УНН

 • 32460 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом соглашение на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Post.

Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину в 100 тыс. единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пейн рассказал, что в январе произошла “исследовательская” встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пейна, положили начало процесса, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США опасаются, что предоставленная Украине оружие попадет в руки врагов — WSJ

National Post напоминает, что в декабря 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

Напомним, 21 декабря Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.

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