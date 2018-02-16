National Post: украинскую армию хотят перевооружить винтовками Colt Canada

Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину в 100 тыс. единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пейн рассказал, что в январе произошла “исследовательская” встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пейна, положили начало процесса, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

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National Post напоминает, что в декабря 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

Напомним, 21 декабря Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.