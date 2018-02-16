National Post: українську армію хочуть переозброїти гвинтівками Colt Canada
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Канадська компанія Colt Canada сподівається укласти з Києвом угоду на переозброєння української армії своїми штурмовими гвинтівками. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Post.
Виробник, як повідомляється, розраховує поставити на Україну до 100 тисяч одиниць зброї. Представник Colt Canada Алекс Пейн розповів виданню, що в січні відбулася “дослідницька” зустріч з українськими чиновниками. Ці переговори, за словами Пейна, поклали початок процесу, який може зайняти до двох років. За цей час Київ повинен визначити точну кількість і види зброї, необхідне для української армії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США побоюються, що надана Україні зброя потрапить в руки ворогів - WSJ
National Post нагадує, що в грудні 2017 року уряд Канади внесло поправки у закон про експорт зброї, які дозволяють продавати автомати та інше стрілецьку зброю Україні.
Нагадаємо, 21 грудня Держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.