National Post: українську армію хочуть переозброїти гвинтівками Colt Canada

Виробник, як повідомляється, розраховує поставити на Україну до 100 тисяч одиниць зброї. Представник Colt Canada Алекс Пейн розповів виданню, що в січні відбулася “дослідницька” зустріч з українськими чиновниками. Ці переговори, за словами Пейна, поклали початок процесу, який може зайняти до двох років. За цей час Київ повинен визначити точну кількість і види зброї, необхідне для української армії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США побоюються, що надана Україні зброя потрапить в руки ворогів - WSJ

National Post нагадує, що в грудні 2017 року уряд Канади внесло поправки у закон про експорт зброї, які дозволяють продавати автомати та інше стрілецьку зброю Україні.

Нагадаємо, 21 грудня Держдепартамент США затвердив експортну ліцензію для України на закупівлю певних видів легких озброєнь і стрілецької зброї в американських виробників.