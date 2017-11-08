Украинского гребца дисквалифицировали на четыре года

Допинг-проба И.Трунова, взятая в мае текущего года во время этапа Кубка мира в Монтемор-о-Велха (Португалия), показала наличие повышенного уровня тестостерона в крови спортсмена.

"Международная федерация каноэ намерена уничтожить допинг в нашем виде спорта. В спорте нет места допинга, и мы продолжим показывать силу, пока спортсмены не поймут: вы обманете, но потом вас поймают, и вы пострадаете от последствий. В нашем виде спорта есть так много невероятных спортсменов, которые не употребляют допинг, а упорно работают и прилагают все усилия для побед. Перед ними, болельщиками и всем спортом мы обязаны продолжать показывать нулевую терпимость по отношению к допингу", - подчеркнул президент федерации Хосе Перурена.

Отметим, что в результате И.Трунов и его партнеры из команды должны вернуть золотые медали, завоеванные в Португалии в соревнованиях двоек и четверок на дистанции 500 м. Также он будет лишен "серебра" в одиночном турнире на 200 м, также выигранного в Португалии, и "бронзы", завоеванной в двойках на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Как сообщал УНН, кубинский боксер Луис Ортис получил дисквалификацию на срок в один год за повторное нарушение антидопинговых правил.