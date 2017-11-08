Українського веслувальника дискваліфікували на чотири роки

Допінг-проба І.Трунова, взята в травні поточного року під час етапу Кубка світу в Монтемор-о-Велхо (Португалія), показала наявність підвищеного рівня тестостерону в крові спортсмена.

"Міжнародна федерація каное має намір знищити допінг в нашому виді спорту. У спорті немає місця допінгу, і ми продовжимо показувати силу, поки спортсмени не зрозуміють: ви обдурите, але потім вас зловлять, і ви постраждаєте від наслідків. У нашому виді спорту є так багато неймовірних спортсменів, які не вживають допінг, а наполегливо працюють і докладають всіх зусиль для перемог. Перед ними, уболівальниками і всім спортом ми зобов'язані продовжувати показувати нульову терпимість по відношенню до допінгу", - наголосив президент федерації Хосе Перурена.

Відзначимо, що в результаті І.Трунов і його партнери з команди повинні повернути золоті медалі, завойовані в Португалії в змаганнях двійок і четвірок на дистанції 500 м. Також він буде позбавлений "срібла" в одиночному турнірі на 200 м, також виграного в Португалії, і "бронзи", завойованої в двійках на дистанції 500 м на етапі Кубка світу в угорському Сегеді.

Як повідомляв УНН, кубинський боксер Луїс Ортіс отримав дискваліфікацію терміном в один рік за повторне порушення антидопінгових правил.