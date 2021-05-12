Украинский пограничник, которого пытались убить в консульстве в РФ, награжден медалью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины отметил офицера-пограничника, который получил ножевые ранения при исполнении обязанностей в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге в РФ, медалью "За безупречную службу". Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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"Капитан Дмитрий Пронько награжден медалью "За безупречную службу" III степени, согласно Указу Президента Украины 182/2021 о награждении государственными наградами Украины", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГПСУ, на данный момент военнослужащий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять служебные обязанности.
Контекст
19 февраля этого года в Санкт-Петербурге, в Генеральном консульстве Украины, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполнял задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал россиянин с ножом. Он нанес пограничнику несколько ножевых ранений. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались несмертельными.
Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому первую медицинскую помощь.
МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству РФ за покушение на убийство украинского пограничника.
Отметим, в конце февраля стало известно, что суд Санкт-Петербурга арестовал россиянина Назара Смоленского, который напал на охранника ГК Украины.