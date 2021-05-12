Українського прикордонника, якого намагалися вбити у консульстві в РФ, відзначили медаллю

Цитата:

“Капітан Дмитро Пронько нагороджений медаллю "За бездоганну службу“ ІІІ ступеня, відповідно до Указу Президента України 182/2021 про відзначення державними нагородами України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними ДПСУ, наразі військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.

Контекст

19 лютого цього року в Санкт-Петербурзі, в Генеральному консульстві України, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконував завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав росіянин з ножем. Він завдав прикордоннику декілька ножових поранень. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися несмертельними.

Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому первинну медичну допомогу.

МЗС України висловило протест зовнішньополітичному відомству РФ через замах на вбивство українського прикордонника.

Зазначимо, наприкінці лютого стало відомо, що суд Санкт-Петербурга заарештував росіянина Назара Смоленського, який напав на охоронця ГК України.