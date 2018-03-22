Украинского политзаключенного Кольченко выпустили из ШИЗО и позволили получить посылку

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22744 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29388 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74901 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80547 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102574 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109576 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116796 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122011 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133177 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинского политзаключенного Кольченко выпустили из ШИЗО и позволили получить посылку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Незаконно осужденного и удерживаемого в России украинского политзаключенного Александра Кольченко выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу правозащитницы Татьяны Щур.

“Для того, кто понимает, насколько важен каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость”, — отметила Щур.

Она также добавила, что Кольченко “наконец получил посылку”, однако, какой-либо дополнительной информации об Александре пока нет.

Как сообщал УНН, эксперт рассказал, стоит ли ожидать от РФ положительного решения по Сенцова и Кольченко.

Украинские Национальные Новости

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