Украинского политзаключенного Кольченко выпустили из ШИЗО и позволили получить посылку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Незаконно осужденного и удерживаемого в России украинского политзаключенного Александра Кольченко выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу правозащитницы Татьяны Щур.
“Для того, кто понимает, насколько важен каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость”, — отметила Щур.
Она также добавила, что Кольченко “наконец получил посылку”, однако, какой-либо дополнительной информации об Александре пока нет.
Как сообщал УНН, эксперт рассказал, стоит ли ожидать от РФ положительного решения по Сенцова и Кольченко.