Українського політв'язня Кольченка випустили з ШІЗО та дозволили отримати посилку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Незаконно засудженого та утримуваного в Росії українського політв’язня Олександра Кольченка випустили зі штрафного ізолятора (ШІЗО). Про це повідомляє УНН з посиланням на персональну Facebook-сторінку правозахисниці Тетяни Щур.
“Для того, хто розуміє, наскільки важливий кожен вітамін та кожен предмет з волі, це велика добра новина”, — зазначила Щур.
Вона також додала, що Кольченко “нарешті отримав посилку”, проте, будь-якої додаткової інформації про Олександра наразі немає.
Як повідомляв УНН, експерт розповів, чи варто очікувати від РФ позитивного рішення щодо Сенцова та Кольченка.