Украинского форварда дисквалифицировали за толчок арбитра в чемпионате Венгрии

Украинец в одном из игровых эпизодов домашней игры своего ФК "Кишварда" получил желтую карточку и не успокоился. Он начал перечить судьи, кричать на него и коснулся лбом ко лбу арбитра. Рефери сразу выписал нападающему вторую желтую, которая превратилась в удаление игрока.



Венгерская футбольная ассоциация рассмотрела данный эпизод и дисквалифицировала Шиндера на четыре месяца. Он сможет вернуться к игре только с 11 декабря.



Примечательно, что после 11 декабря у "Кишварда" в 2018 году останется только один матч - с "МТК".



Добавим также, клуб 31-летнего Шиндера проиграл все четыре матча на старте сезона и замыкает турнирную таблицу лиги.



Как сообщал УНН, Исмаили дисквалифицировали за поведение в игре за Суперкубок Украины.