Українського форварда дискваліфікували за поштовх арбітра в чемпіонаті Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній нападник "Таврії", "Шахтаря" і "Ворскли" Антон Шиндер отримав жорстке покарання за дії в рамках четвертого туру чемпіонату Угорщини з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Українець в одному з ігрових епізодів домашньої гри свого ФК "Кішварда" отримав жовту картку і не заспокоївся. Він почав перечити судді, кричати на нього і доторкнувся чолом до чола арбітра. Рефері одразу виписав нападнику другу жовту, що перетворилося у вилучення гравця.
Угорська футбольна асоціація розглянула даний епізод та дискваліфікувала Шиндера на чотири місяці. Він зможе повернутися до гри лише з 11 грудня.
Примітно, що після 11 грудня у "Кишварда" в 2018 році залишиться тільки один матч - з "МТК".
Додамо також, клуб 31-річного Шиндера програв усі чотири матчі на старті сезону і замикає турнірну таблицю ліги.
Як повідомляв УНН, Ісмаїлі дискваліфікували за поведінку у грі за Суперкубок України.