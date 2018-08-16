Українського форварда дискваліфікували за поштовх арбітра в чемпіонаті Угорщини

Українець в одному з ігрових епізодів домашньої гри свого ФК "Кішварда" отримав жовту картку і не заспокоївся. Він почав перечити судді, кричати на нього і доторкнувся чолом до чола арбітра. Рефері одразу виписав нападнику другу жовту, що перетворилося у вилучення гравця.



Угорська футбольна асоціація розглянула даний епізод та дискваліфікувала Шиндера на чотири місяці. Він зможе повернутися до гри лише з 11 грудня.



Примітно, що після 11 грудня у "Кишварда" в 2018 році залишиться тільки один матч - з "МТК".



Додамо також, клуб 31-річного Шиндера програв усі чотири матчі на старті сезону і замикає турнірну таблицю ліги.



Як повідомляв УНН, Ісмаїлі дискваліфікували за поведінку у грі за Суперкубок України.