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Украинского блогера в Индонезии задержали на запрос России - журналист

Украинского блогера в Индонезии задержали на запрос России - журналист

Киев  •  УНН

 • 13523 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова на запрос России задержал Интерпол в аэропорту индонезийской столицы Джакарта. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

"6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Ситуация становится критической", - написал журналист.

По его словам, Орешников является бывшим гражданином РФ. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине.

Он добавил, что 26 июля 2014-го россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. В 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

"В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация)", - отметил журналист.

Напомним, ранее на Бали задержали гражданку Украины по подозрению в перевозке наркотических средств. После вмешательства украинских дипломатов ее отпустили.

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