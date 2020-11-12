На Балі звільнили українку, яку могли стратити "за смаколики"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Спільними зусиллями українських дипломатів на острові Балі вдалось звільнити громадянку України, яку раніше затримали за підозрою у перевезенні наркотичних засобів. Про це інформує пресслужба Посольства України в Республіці Індонезія, передає УНН.
"Завдяки спільним зусиллям Міністерство закордонних справ України, Посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Найомана Астама, активних індонезійців та українців на Балі, родини Даші нарешті її звільнено", - повідомили в посольстві.
Дипломати нагадали, що 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові громадянку України Дашу Шигаєву "через посилку зі смаколиками зі сливовою пастилою".
Варто зазначити, що в Індонезії діють суворі покарання за наркотрафік, аж до смертної кари.
Як повідомляв УНН, минулоріч з іранської в’язниці було звільнено українського моряка, якому загрожувала смертна кара.