На Балі звільнили українку, яку могли стратити "за смаколики"

"Завдяки спільним зусиллям Міністерство закордонних справ України, Посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Найомана Астама, активних індонезійців та українців на Балі, родини Даші нарешті її звільнено", - повідомили в посольстві.

Дипломати нагадали, що 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові громадянку України Дашу Шигаєву "через посилку зі смаколиками зі сливовою пастилою".

Варто зазначити, що в Індонезії діють суворі покарання за наркотрафік, аж до смертної кари.

Як повідомляв УНН, минулоріч з іранської в’язниці було звільнено українського моряка, якому загрожувала смертна кара.