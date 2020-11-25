Українського блогера в Індонезії затримали на запит Росії - журналіст

“6 листопада 2020 громадянина України Михайла Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). Друзі та колеги Михайла багаторазово звертались до МЗС України, але їхнього втручання у справу виявилось замало. Цими днями може відбутися екстрадиція Михайла до Росії. Ситуація стає критичною”, — написав журналіст.

З його слів, Орєшніков є колишнім громадянином РФ. У 2014 році він відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т.зв. “зелених чоловічків” в Україні.

Він додав, що 26 липня 2014-го росіянин з‘явився на пункті пропуску “Бачівськ” і попросив надати йому політичний притулок в Україні. У 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, згідно із законом, відмовився від громадянства РФ.

“В аеропорту Джакарта при затриманні у нього були вилучені українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв’язуватись із українським посольством та перші тижні тримали у одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв’язок, прогулянки, інформація)”, — зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше на Балі затримали громадянку України за підозрою у перевезенні наркотичних засобів. Після втручання українських дипломатів її відпустили.