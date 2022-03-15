Украинский ЗРК "Бук" поразил российский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Государственная пограничная служба опубликовала видео на котором украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук" поразил российский самолет, передает УНН.
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“Наш ЗРК “Бук” поразил российский самолет”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины вчера 14 марта уничтожила еще четыре российских вертолета и вражеский самолет.
В течение суток 13 марта силы противовоздушная оборона Украины сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотник российских оккупантов.