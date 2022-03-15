Украинский ЗРК "Бук" поразил российский самолет

Цитата

“Наш ЗРК “Бук” поразил российский самолет”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины вчера 14 марта уничтожила еще четыре российских вертолета и вражеский самолет.

В течение суток 13 марта силы противовоздушная оборона Украины сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотник российских оккупантов.