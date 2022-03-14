Українська ППО знищила чотири російські вертольоти і ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України вчора 14 березня знищила ще чотири російських вертольоти та ворожий літак. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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"14 березня протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Також підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.
Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.
Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".
Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу у Львівській області, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.
Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.
"Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Впродовж доби 13 березня сили протиповітряної оборони України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів.