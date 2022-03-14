Украинская ПВО уничтожила четыре российских вертолета и вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Противовоздушная оборона Воздушных сил Вооруженных сил Украины вчера 14 марта уничтожила еще четыре российских вертолета и вражеский самолет. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
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"14 марта противовоздушная оборона Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожила еще 4 вертолета и один самолет оккупантов", - говорится в сообщении.
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Также подтвержден факт сбития крылатой ракеты врага с украинского истребителя.
Несколько авианалетов на колонны техники оккупантов осуществила ударная авиация Воздушных Сил - бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25.
Радиолокационными средствами Воздушных Сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши предварительно российского беспилотного авиационного комплекса типа "Форпост".
Беспилотник оккупантов сперва кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Останки ищут.
Кроме того, есть информация о падении в соседней Румынии БпЛА типа "Орлан-10", что есть на вооружении вооруженных сил России.
"Как видим оккупанты продолжают проводить свои провокационные действия, не стесняясь, залетают в воздушные пространства стран-членов НАТО!", - говорится в сообщении.
Напомним
В течение суток 13 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотник российских оккупантов.