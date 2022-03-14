За добу українська ППО збила чотири літаки, три вертольоти та один безпілотник РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Впродовж доби 13 березня сили протиповітряної оборони України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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На одному із стратегічних напрямків в Київській області група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.
Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.
Своєю чергою, оперативне командування "Північ" повідомило, що їхнє ППО вранці 13 березня вразило ще один літак окупантів.
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