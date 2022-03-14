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За сутки украинская ПВО сбила четыре самолета, три вертолета и один беспилотник РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение суток 13 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотник российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Детали

На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительных редутах украинских защитников. И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БпЛА.

В свою очередь, оперативное командование "Север" сообщило, что их ПВО утром 13 марта поразило еще один самолет оккупантов.

Напомним

Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара".

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