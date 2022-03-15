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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3894 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Український ЗРК “Бук” уразив російський літак

Український ЗРК “Бук” уразив російський літак

Київ • УНН

 • 246726 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Державна прикордонна служба опублікувала відео на якому український зенітно-ракетний комплекс “Бук” уразив російський літак, передає УНН.

Цитата

“Наш ЗРК “Бук” уразив російський літак”, - йдеться в повідомленні.

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Впродовж доби 13 березня сили протиповітряної оборони України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів.

Українські Національні Новини

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