Український ЗРК “Бук” уразив російський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Державна прикордонна служба опублікувала відео на якому український зенітно-ракетний комплекс “Бук” уразив російський літак, передає УНН.
Цитата
“Наш ЗРК “Бук” уразив російський літак”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України вчора 14 березня знищила ще чотири російських вертольоти та ворожий літак.
Впродовж доби 13 березня сили протиповітряної оборони України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник російських окупантів.