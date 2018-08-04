Украинский велосипедист стал чемпионом Европы по летним видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В рамках первого в истории чемпионата Европы по летним видам спорта, что проходит в Великобритании и Германии, копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Велосипедисту Роману Гладышу не было равных на треке в скетч-гонке на 15 км. Он обогнал серебряного призера Адриана Хареля и "бронзового" Тристану Марге из Швейцарии.
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Зато наши Любовь Басова и Елена Старикова в дисциплине командный спринт чемпионата Европы завоевали серебряную награду. Их время 33,108 с уступало только представительницам России (32,452). В борьбе за "бронзу" немки Вельте/Хинц опередили нидерландок.
Добавим, что сборная Украины в медальном общекомандном зачете занимает вторую и третью строчку - 2 "золота" и два "серебра", как и Франция.