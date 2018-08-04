Український велосипедист став чемпіоном Європи з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В рамках першого в історії чемпіонату Європи з літніх видів спорту, що відбувається у Великій Британії та Німеччині, скарбничка збірної України поповнилася ще двома медалями, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Велосипедисту Роману Гладишу не було рівних на треку у скетч-гонці на 15 км. Він обігнав срібного призера Адріана Гареля та "бронзового" Трістану Марге зі Швейцарії.
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Натомість наші Любовь Басова та Олена Старікова в дисципліні командний спринт чемпіонату Європи вибороли срібну нагороду. Їх час 33,108 с виявився слабшим тільки за представниць Росії (32,452). У боротьбі за "бронзу" німкені Вельте/Хінц випередили нідерландок.
Додамо, що збірна України в медальному загальнокомандному заліку посідає другий і третій рядок – 2 "золота" і два "срібла", як і Франція.