Украинский велогонщик победил на этапе престижной итальянской многодневки

"Гонщик одержал победу благодаря атаке на последних километрах. Украинец первым пересек финишную прямую, Джордж Беннетт ("LottoNL-Jumbo") пришел вторым, а Ян Хирт из "Астаны" был третьим", - говорится в сообщении Федерации велоспорта.

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Благодаря такому успеху Падун поднялся на 12 место в итоговом зачете "Тура Альп". На 3:14 минуты он отстал от победителя общей классификации француза Тибати Пино ("Groupama-FDJ").

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Заметим, что 21-летний уроженец Донецка в прошлом году стал победителем гонки "Flecha du Sud", "Trofeo Piva", а также 3-го этапа андеровской версии "Джиро д'Италия", где также занял пятое место в общей классификации.