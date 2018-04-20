Український велогонщик тріумфував на етапі престижної італійської багатоденки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український спортсмен Марк Падун з команди "Bahrain Merida" виграв останній етап італійської багатоденки "Тур Альп-2018", передає УНН з посиланням на Федерацію велоспорту України у Facebook.
"Гонщик здобув перемогу завдяки атаці на останніх кілометрах. Українець першим перетнув фінішну пряму, Джордж Беннетт ("LottoNL-Jumbo") прийшов другий, а Ян Хірт з "Астани" був третім", - сказано у повідомленні Федерації велоспорту.
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Завдяки такому успіху Падун піднявся на 12 місце в підсумковому заліку "Туру Альп". На 3:14 хвилини він відстав від переможця загальної класифікації француза Тібата Піно ("Groupama-FDJ").
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Зауважимо, що 21-річний уродженець Донецьку у минулому році став переможцем гонки "Flecha du Sud", "Trofeo Piva", а також 3-го етапу андеровської версії "Джиро д'Італія", де також зайняв 5-е місце в загальній класифікації.