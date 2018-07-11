Украинский туроператор заявил о сокращении полетной программы в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталию, Турция. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"... мы сокращаем несколько полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации", - прокомментировал генеральный директор Join UP! Юрий Альба.
Так, начиная с 11 июля компания постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ровно, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков. Всего в период с 11 до 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты с того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы с других городов.
Прекращение полетной программы в Турцию состоится из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона.
Эта информация коснется 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница - 249 человек, Кривой Рог - 282 человека, Ровно - 115 человек, Херсон - 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайший к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.
Напомним, по состоянию на 16:00 11 июля в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины.