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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48311 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126732 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134117 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170174 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141420 просмотра

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Украинский туроператор заявил о сокращении полетной программы в Турцию

Украинский туроператор заявил о сокращении полетной программы в Турцию

Киев  •  УНН

 • 18650 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталию, Турция. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"... мы сокращаем несколько полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации", - прокомментировал генеральный директор Join UP! Юрий Альба.

Так, начиная с 11 июля компания постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ровно, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков. Всего в период с 11 до 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты с того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы с других городов.

Прекращение полетной программы в Турцию состоится из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона.

Эта информация коснется 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница - 249 человек, Кривой Рог - 282 человека, Ровно - 115 человек, Херсон - 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайший к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

Напомним, по состоянию на 16:00 11 июля в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны вернуться 543 гражданина Украины.

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