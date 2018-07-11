Український туроператор заявив про скорочення польотної програми до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
"...ми скорочуємо кількіть польотів і очікуємо, що це стабілізує розклад. Ми просимо вибачення у туристів та турагентів, які опинилися разом із нами у цій ситуації", – прокоментував генеральний директор Join UP! Юрій Альба.
Так, починаючи з 11 липня компанія поступово скоротить прямі перельоти до Туреччини з наступних міст: Київ, Вінниця, Рівне, Кривий Ріг, Херсон, Одеса та Харків. Загалом в період з 11 до 26 липня польотна програма до Туреччини скоротиться на 13 рейсів на тиждень. Туристи, які вилітали із Києва, вилетять на курорти іншими рейсами туроператора, у ті ж дати з того ж саме міста. Туристам із Харкова та Одеси запропонують найближчі доступні рейси у цих містах або рейси із інших міст.
Припинення польотної програми до Туреччини відбудеться з регіональних аеропортів Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсону.
Ця інформація торкнеться 1010 туристів, рейси яких потрапили під скорочення (Вінниця - 249 людини, Кривий Ріг - 282 людини, Рівне – 115 людей, Херсон - 364 людини). Цим туристам компанія запропонує виліт найближчим до них рейсом з іншого міста або 100% повернення коштів.
Нагадаємо, станом на 16:00 11 липня у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України.