Украинский центровой провел результативное выступление в победной игре чемпионата Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший центровой сборной Украины Игорь Зайцев провел успешный поединок 13 тура второго этапа чемпионата Тайваня, сообщает корреспондент УНН.
В первой половине игры с БК “Пауян” наш земляк набрал сразу 14 очков, реализовав 6 из 7 бросков игры. Его “Тайвань Бор” выигрывали 45:31.
После большого перерыва результативность украинца упала, ведь он играл чаще на партнеров. Общий вклад за почти 30 игровых минут составил 16 очков (5/5 двухочковые, 2/3 трехочковые) при 6 подборах, 6 передачах и 2 блок-шотах. Его клуб выиграл 99:72.
Добавим, что “Тайвань Бор” возглавляют турнирную таблицу второго этапа — 11 выигрышей при 2 поражениях.