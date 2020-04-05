Український центровий провів результативний виступ у переможній грі чемпіонату Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ексцентровий збірної України Ігор Зайцев провів успішний поєдинок 13 туру другого етапу чемпіонату Тайваню, повідомляє кореспондент УНН.
У першій половині гри із БК “Пауян” наш земляк набрав одразу 14 очок, реалізувавши 6 із 7 кидків з гри. Його “Тайвань Бір” вигравали 45:31.
Після великої перерви результативність українця впала, адже він грав частіше на партнерів. Загальний вклад за майже 30 ігрових хвилин склав 16 очок (5/5 двоочкові, 2/3 триочкові) при 6 підбираннях, 6 передачах та 2 блок-шотах. Його клуб виграв 99:72.
Додамо, що “Тайвань Бір” очолюють турнірну таблицю другого етапу — 11 виграшів при 2 поразках.