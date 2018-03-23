Украинский центровой Лень рассказал о планах на межсезонье

“Вероятно, со следующего сезона я перейду в другую команду. С нетерпением жду будущее межсезонье. Это будет захватывающее. Впервые у меня будет шанс оказаться там, где я хочу. Я с легкостью могу играть до 30 минут на площадке. Думаю, что могу сделать шаг вперед и хорошо бросать со средней дистанции. В этом году наш тренер Джей Триана был против этого, поэтому я просто выполнял свою роль. Куда бы я не перешел, я могу бросать со средней дистанции. Я буду искать стабильность и последовательность”, — заявил 5-й номер драфта 2013 года.

Примечательно, что Лень летом 2017 года мог получить контракт от другого коллектива НБА, но так и не дождался выгодного предложения. Украинцу пришлось согласиться на квалификационное предложение и провести с “Финиксом” еще один сезон.

Заметим, что за пять лет в НБА Лень сыграл в НБА 328 матчей и оформил 50 дабл-даблов. В нынешней кампании наш соотечественник набирает в среднем по 8 очков, 7,5 подборов, 1,1 передачи и 1 блок-шот в среднем за 19,8 минуты за игру.