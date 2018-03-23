Український центровий Лень розповів про плани на міжсезоння

“Ймовірно, з наступного сезону я перейду в іншу команду. З нетерпінням чекаю майбутнього міжсезоння. Це буде захоплююче. Вперше у мене буде шанс опинитися там, де я хочу. Я з легкістю можу грати до 30 хвилин на майданчику. Думаю, що можу зробити крок вперед і добре кидати з середньої дистанції. В цьому році наш тренер Джей Тріано був проти цього, тому я просто виконував свою роль. Куди б я не перейшов, я можу кидати з середньої дистанції. Я буду шукати стабільність і послідовність”, — заявив 5-й номер драфту 2013-го року.

Примітно, що Лень влітку 2017-го міг отримати контракт від іншого колективу НБА, але так і не дочекався вигідної пропозиції. Українцю довелося погодитися на кваліфікаційну пропозицію і провести з “Фініксом” ще один сезон.

Зауважимо, що за п’ять років в НБА Лень відіграв в НБА 328 матчів і оформив 50 дабл-даблів. У нинішній кампанії наш співвітчизник набирає в середньому по 8 очок, 7,5 підбирань, 1,1 передачу і 1 блок-шот в середньому за 19,8 хвилини за гру.