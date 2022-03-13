Украинский теннисист завоевал трофей на турнире в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представитель украинского тенниса Алексей Крутых стал победителем 25-тысячника ITF, который проходит на территории Анталии (Турция), сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
Детали
Нашему земляку покорилась победа в парном разряде. В финале украинец в дуэте с турком Сарпом Агабигюном обыграли пару Роман Андрес Бурручага/Александр Вайс (Аргентина/Италия) - 6:4, 7:6.
Кроме того, он будет иметь возможность побороться и за титул в одиночном разряде. В полуфинальном матче украинец, посеянный под пятым номером, переиграл японца Юки Мотидзуки.
Стоит отметить, что соперником украинца по финалу этих соревнований станет лидер посева Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины.
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