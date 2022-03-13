Украинский теннисист завоевал трофей на турнире в Турции

Детали

Нашему земляку покорилась победа в парном разряде. В финале украинец в дуэте с турком Сарпом Агабигюном обыграли пару Роман Андрес Бурручага/Александр Вайс (Аргентина/Италия) - 6:4, 7:6.

Кроме того, он будет иметь возможность побороться и за титул в одиночном разряде. В полуфинальном матче украинец, посеянный под пятым номером, переиграл японца Юки Мотидзуки.

Стоит отметить, что соперником украинца по финалу этих соревнований станет лидер посева Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины.

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