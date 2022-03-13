Український тенісист завоював трофей на турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Представник українського тенісу Олексій Крутих став переможцем 25-тисячника ITF, що проходить на території Анталії (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на сайт ITF.
Деталі
Нашому земляку підкорилася перемогу у парному розряді. У фіналі українець у дуеті з турком Сарпом Агабігюном обіграли пару Роман Андрес Бурручага/Олександр Вайс (Аргентина/Італія) – 6:4, 7:6.
Окрім того, він матиме змогу поборотися і за титул у одиночному розряді. У півфінальному матчі українець, посіяний під п'ятим номером, переграв японця Юкі Мотідзукі.
Варто відзначити, що суперником українця по фіналу цих змагань стане лідер посіву Нерман Фатич з Боснії і Герцеговини.
Що передувало
Тригодинний трилер: тенісистка Костюк обіграла ексукраїнку на старті "Прем'єру" в Індіан-Веллс.