Тригодинний трилер: тенісистка Костюк обіграла ексукраїнку на старті "Прем'єру" в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого раунду основної сітки турніру WTA-1000 "BNP Paribas Open", що триває в Індіан-Веллсі (США), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Уродженка Києва на старті турніру обіграла колишню співвітчизницю Марину Заневську, яка наразі представляє Бельгію та займає 68 місце в світовому табелі про рингу – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5
Матч тривав 3 години і 9 хвилин. За цей час 19-річна українка відіграла два матчболи.
Зазначимо, що наступною суперницею Костюк стане ще одна бельгійська тенісистка Еліза Мертенс, посіяна під 20 номером.
Що передувало цьому
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