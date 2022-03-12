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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Тригодинний трилер: тенісистка Костюк обіграла ексукраїнку на старті "Прем'єру" в Індіан-Веллс

Тригодинний трилер: тенісистка Костюк обіграла ексукраїнку на старті "Прем'єру" в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 106098 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого раунду основної сітки турніру WTA-1000 "BNP Paribas Open", що триває в Індіан-Веллсі (США), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Деталі 

Уродженка Києва на старті турніру обіграла колишню співвітчизницю Марину Заневську, яка наразі  представляє Бельгію та займає 68 місце в світовому табелі про рингу – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5 

Матч тривав 3 години і 9 хвилин. За цей час 19-річна українка відіграла два матчболи. 

Зазначимо, що наступною суперницею Костюк стане ще одна бельгійська тенісистка Еліза Мертенс, посіяна під 20 номером. 

Що передувало цьому 

Переможниця "Ролан Гаррос" виразила захоплення мужністю та силою українців.

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