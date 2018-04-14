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Украинский теннисист стал финалистом турнира в Италии

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украинец Денис Молчанов пробился в финальный раунд теннисных соревнований категории ATP Challenger Tour, проходящих в Барлетта (Италия), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Наш теннисист в паре с Игорем Зеленаем из Словакии в полуфинале справились с парой Серхио Мартос Горнес (Испания) / Марк Верфорт (Нидерланды) — 6:2, 7:6 (7).

Встреча длилась 1 час и 20 минут. Молчанов и Зеленай выполнили четыре брейка и проиграли два гейма на своей подаче.

Заметим, что ранее в этом году Молчанов/Зеленай выступали в финале “Челленджера” в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира “ATP Challenger Tour” в Чжухае.

Украинские Национальные Новости

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