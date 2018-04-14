Український тенісист став фіналістом турніру в Італії

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Українець Денис Молчанов пробився до фінального раунду тенісних змагань категорії ATP Challenger Tour, що проходять в Барлетта (Італія), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Наш тенісист у парі з Ігорем Зеленаєм зі Словаччини в півфіналі впоралися з парою Серхіо Мартос Горнес (Іспанія)/Марк Верфорт (Нідерланди) — 6:2, 7:6 (7).

Зустріч тривала 1 годину і 20 хвилин. Молчанов і Зеленай виконали чотири брейка і програли два гейми на своїй подачі.

Зауважимо, що раніше в цьому році Молчанов/Зеленай виступали в фіналі на “челленджері” в Шеньчжені, а також стали переможцями турніру “ATP Challenger Tour” в Чжухаї.

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