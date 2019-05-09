Украинский суд заблокировал экстрадицию в Польшу гражданина Грузии

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 92392 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106080 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107512 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132395 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113539 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139077 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130251 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130310 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

7 марта, 20:43 • 49836 просмотра
Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

7 марта, 21:17 • 46962 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 56254 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 67115 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 54694 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 105502 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 132405 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 154536 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 166347 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 224741 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 92444 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 54680 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 77731 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 100563 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 100525 просмотра
Актуальное
Украинский суд заблокировал экстрадицию в Польшу гражданина Грузии

Украинский суд заблокировал экстрадицию в Польшу гражданина Грузии

Киев  •  УНН

 • 7518 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Районного суда в Киеве, который отменил решение о выдаче Польше гражданина Грузии Мамуки К., подозреваемого в убийстве в Лодзи 28-летней жительницы этого города. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Ева Бялик, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Решение об экстрадиции Мамуки К. Польши выдал генеральный прокурор Украины, учитывая ходатайство об экстрадиции от польской стороны. Это решение обжаловал адвокат грузина, подозреваемого в жестоком убийстве в октябре 2018 28-летней женщины в Лодзи.

"Районный суд в Киеве, рассматривая жалобу на это постановление, отменил обжалуемое решение прокуратуры", - сообщила прокурор Бялик. По информации, полученной польской прокуратурой, решение киевского суда обжаловала Генеральная прокуратура Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минюсте рассказали, когда будут просить об экстрадиции Януковича

Напомним, подозреваемого в убийстве жительницы Лодзи на сексуальной почве 39-летнего гражданина Грузии задержали в начале ноября 2018 на одной из улиц Киева. Мамуку К. от 28 октября разыскивали на основании международного ордера на арест. Ему грозит пожизненное заключение.

В ноябре прошлого года вице-министр юстиции Польши Лукаш Пебяк подписал письмо к генеральному прокурору Украины, официально пересказывая ходатайство лудзького окружного прокурора об экстрадиции грузина. Украинский суд в начале ноября арестовал подозреваемого. "Согласно договору об экстрадиции, подозреваемого взяли под 40-дневный арест. Сейчас идет процедура, связанная с ходатайством о его экстрадиции. Если ее поддержит суд, мужчину привезут в Польшу и с момента пересечения им границы его арестуют и предъявят обвинение", - сообщил в ноябре прошлого года представитель Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкого растлителя детей арестовали для экстрадиции

Последний раз убитую 28-летнюю жительницу Лодзи видели в компании неизвестного мужчины, это записали камеры видеонаблюдения на одной из улиц города. По предварительным данным прокуратуры, женщину убили в одной из квартир в центре города. Ее тело нашли в мешке в лесу в окрестностях Лодзи.

Вскрытие останков 28-летней женщины показал, что причиной ее смерти были колотые раны на шее. Подтверждено также следы избиения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы