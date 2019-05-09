Украинский суд заблокировал экстрадицию в Польшу гражданина Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Районного суда в Киеве, который отменил решение о выдаче Польше гражданина Грузии Мамуки К., подозреваемого в убийстве в Лодзи 28-летней жительницы этого города. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Ева Бялик, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Решение об экстрадиции Мамуки К. Польши выдал генеральный прокурор Украины, учитывая ходатайство об экстрадиции от польской стороны. Это решение обжаловал адвокат грузина, подозреваемого в жестоком убийстве в октябре 2018 28-летней женщины в Лодзи.
"Районный суд в Киеве, рассматривая жалобу на это постановление, отменил обжалуемое решение прокуратуры", - сообщила прокурор Бялик. По информации, полученной польской прокуратурой, решение киевского суда обжаловала Генеральная прокуратура Украины.
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Напомним, подозреваемого в убийстве жительницы Лодзи на сексуальной почве 39-летнего гражданина Грузии задержали в начале ноября 2018 на одной из улиц Киева. Мамуку К. от 28 октября разыскивали на основании международного ордера на арест. Ему грозит пожизненное заключение.
В ноябре прошлого года вице-министр юстиции Польши Лукаш Пебяк подписал письмо к генеральному прокурору Украины, официально пересказывая ходатайство лудзького окружного прокурора об экстрадиции грузина. Украинский суд в начале ноября арестовал подозреваемого. "Согласно договору об экстрадиции, подозреваемого взяли под 40-дневный арест. Сейчас идет процедура, связанная с ходатайством о его экстрадиции. Если ее поддержит суд, мужчину привезут в Польшу и с момента пересечения им границы его арестуют и предъявят обвинение", - сообщил в ноябре прошлого года представитель Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.
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Последний раз убитую 28-летнюю жительницу Лодзи видели в компании неизвестного мужчины, это записали камеры видеонаблюдения на одной из улиц города. По предварительным данным прокуратуры, женщину убили в одной из квартир в центре города. Ее тело нашли в мешке в лесу в окрестностях Лодзи.
Вскрытие останков 28-летней женщины показал, что причиной ее смерти были колотые раны на шее. Подтверждено также следы избиения.