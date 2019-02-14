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Німецького розбещувача дітей арештували для екстрадиції

Німецького розбещувача дітей арештували для екстрадиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Обухові заарештували громадянина Німеччини, якого раніше затримали за запитом Інтерполу. На батьківщині його обвинувачують у 15 випадках розбещення дітей,повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу він значиться в розшуку з ініціативи прокуратури німецького міста Гільдесгайм, яка склала на чоловіка обвинувальний висновок про вчинення 15 кримінальних злочинів.

За даними німецьких правоохоронців, чоловік розбещував підопічних дітей. З тих пір він переховувався від міжнародного розшуку.

Суд ухвалив тимчасовий арешт на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Німеччині.

Раніше УНН повідомляв, що затриманий громадянин Німеччини упродовж 2007–2012 років неодноразово вчиняв розпусні дії щодо дітей з обтяжуючими обставинами. 

Нагадаємо, в Запоріжжі поліція затримала дев’ятнадцятирічного розбещувача малолітніх

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