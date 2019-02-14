Немецкого растлителя детей арестовали для экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Обухове арестовали гражданина Германии, которого ранее задержали по запросу Интерпола. На родине его обвиняют в 15 случаях растления детей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, он числится в розыске по инициативе прокуратуры немецкого города Хильдесхайм, которая составила на мужчину обвинительное заключение о совершении 15 уголовных преступлений.
По данным немецких правоохранителей, мужчина развращал подопечных детей. С тех пор он скрывался от международного розыска.
Суд назначил временный арест на 40 суток до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Германии.
Ранее УНН сообщал, что задержанный гражданин Германии на протяжении 2007-2012 годов неоднократно совершал развратные действия в отношении детей с отягчающими обстоятельствами.
Напомним, в Запорожье полиция задержала девятнадцатилетнего растлителя малолетних.