Український суд заблокував екстрадицію до Польщі громадянина Грузії

Ухвалу про екстрадицію Мамуки К. Польщі видав генеральний прокурор України, беручи до уваги клопотання про екстрадицію від польської сторони. Це рішення оскаржив адвокат грузина, підозрюваного у жорстокому вбивстві у жовтні 2018 року 28-річної жінки у Лодзі.

"Районний суд у Києві, розглядаючи скаргу на цю ухвалу, скасував оскаржуване рішення прокуратури", - повідомила прокурор Бялік. За інформацією, отриманою польською прокуратурою, рішення київського суду оскаржила Генеральна прокуратура України.



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Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві жительки Лодзі на сексуальному ґрунті 39-річного громадянина Грузії затримали на початку листопада 2018 року на одній з вулиць Києва. Мамуку К. від 28 жовтня розшукували на підставі міжнародного ордеру на арешт. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У листопаді минулого року віце-міністр юстиції Польщі Лукаш Пєбяк підписав листа до генерального прокурора України, офіційно переказуючи клопотання лудзького окружного прокурора про екстрадицію грузина. Український суд на початку листопада арештував підозрюваного. "Згідно з угодою про екстрадицію, підозрюваного взяли під 40-денний арешт. Нині триває процедура, пов’язана із клопотанням про його екстрадицію. Якщо її підтримає суд, чоловіка привезуть до Польщі і з моменту перетину ним кордону його арештують та висунуть обвинувачення", - повідомив у листопаді минулого року речник Окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня.



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Востаннє убиту 28-річну жительку Лодзі бачили в компанії невідомого чоловіка, що записали камери відеоспостереження на одній з лодзьких вулиць. За попередніми даними прокуратури, жінку вбили в одній з квартир у центрі міста. Її тіло знайшли у мішку в лісі на околицях Лодзі.

Розтин останків 28-річної жінки показав, що причиною її смерті були колоті рани на шиї. Підтверджено також сліди побиття.