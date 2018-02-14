Украинский прыгун с шестом с рекордом стал призером турнира в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Уроженец Украины Владислав Малыхин повторил личный рекорд в помещении по прыжкам с шестом на турнире в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
На соревнованиях "ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018" в Праге Малыхин преодолел 5,60 метров и с этим результатом стал вторым. Победил грек Эммануил Каралис, который напрыгал на отметку в 5,71 м.
Сразу четверо спортсменов завершили соревнования в Чехии с результатом 5,50 м. По попытками лучшим из них был финн Томас Векстен. Он и замкнул тройку призеров.
Напомним, что Малыхин установил юниорский рекорд Украины, который принадлежал Сергею Бубке.
Как сообщал УНН, прыгунья Левченко с рекорда и победы открыла сезон 2018 года.