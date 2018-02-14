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Украинский прыгун с шестом с рекордом стал призером турнира в Праге

Украинский прыгун с шестом с рекордом стал призером турнира в Праге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Уроженец Украины Владислав Малыхин повторил личный рекорд в помещении по прыжкам с шестом на турнире в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

На соревнованиях "ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018" в Праге Малыхин преодолел 5,60 метров и с этим результатом стал вторым. Победил грек Эммануил Каралис, который напрыгал на отметку в 5,71 м.

Сразу четверо спортсменов завершили соревнования в Чехии с результатом 5,50 м. По попытками лучшим из них был финн Томас Векстен. Он и замкнул тройку призеров.

Напомним, что Малыхин установил юниорский рекорд Украины, который принадлежал Сергею Бубке.

Как сообщал УНН, прыгунья Левченко с рекорда и победы открыла сезон 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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